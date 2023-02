L’Aktis Acquachiara impatta sul 6-6 contro la Lazio: i biancoazzurri sprecano troppo in attacco

Nell’incontro valevole per la tredicesima giornata del girone Sud del campionato di serie A2 l’Aktis Acquachiara pareggia 6-6 in casa della Lazio Nuoto. A decidere le sorti di una sfida nella quale gli ospiti dettano i ritmi delle operazioni per tre quarti la rete in superiorità numerica con cui Jankovic, poco prima della metà dell’ultima frazione, regala ai suoi il definitivo pareggio.

Ad Acilia i biancoazzurri sfoderano la migliore prestazione stagionale dal punto di vista difensivo concedendo davvero poco ad una rivale che annovera tra le sue fila terminali offensivi di prim’ordine dimostrando che il certosino lavoro svolto quotidianamente sta portando i suoi frutti.

Questa volta la nota negativa di giornata per i partenopei è però la prestazione offensiva. La squadra, come sempre, crea gioco ed occasioni che potrebbero consentirle di condurre il match con un ampio margine di vantaggio ma continua, purtroppo, a commettere i soliti errori nel momento in cui bisogna finalizzare le occasioni create.

Il portiere capitolino Serra ci mette del suo sfoderando una prova lusinghiera ma se De Gregorio e compagni, pur essendo una squadra dall’età media decisamente bassa, vogliono compiere un significativo step di crescita che gli consenta di raccogliere i meritati frutti dei propri sacrifici devono iniziare a non perpetuare nella stessa tipologia di errore. A fine partita Walter Fasano commenta così la prova dei suoi.

Walter Fasano

Sono arrabbiato perché commettiamo sempre gli stessi errori in attacco e non va bene. La squadra giovane può commettere errori ma basta ripetere sempre gli stessi. Bene in difesa, siamo stati bravi e abbiamo contenuto bene disputando forse la nostra miglior prestazione in fase di non possesso. Se arrivi davanti al portiere e non fai gol c’è poco da fare. Se vogliamo migliorare non dobbiamo ripetere gli stessi errori. Da lunedì ci rituffiamo in acqua per continuare a lavorare.