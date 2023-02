Marano, elezioni comunali. Forza Italia: “Rinnovare in toto la classe dirigente, appello alle forze sane del territorio”

479 Visite

Venerdì 24 febbraio, l’On.le Annarita Patriarca, Coordinatore provinciale di Napoli

di Forza Italia, ha conferito l’incarico di coordinatori cittadini di Marano di Napoli

del gruppo Forza Italia al Dott. Castrese Alfiero, all’Avv. Rosa Mallardo e all’Impr.

Aniello Cecere, le cui nomine per il gruppo forzista di Marano costituiscono un mix

di esperienza e gioventù.

Forza Italia Marano ha così deciso di dare un nuovo corso al partito ed alla politica

cittadina, a cui intende affacciarsi con rinnovato spirito di discontinuità col passato,

ponendo al centro del progetto l’interesse cittadino, e non le singole ambizioni

personali.

Motivato da detti principi, il gruppo Forza Italia fa un appello trasversale a tutte le

forze politiche sane del territorio, affinché si possa giungere al più presto ad un

accordo sul territorio per rinnovare in toto la classe dirigente costruendo una struttura

innovativa formata da nuove figure professionali e di competenza, che possa ridare

dignità e nuovo lustro al nostro Comune.

Nota stampa Gruppo Forza Italia Marano

Dott. Castrese Alfiero

Avv. Rosa Mallardo

Impr. Aniello Cecere













