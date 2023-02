Cioccolatini Lindt ritirati dai negozi, ecco quali

71 Visite

Un ingrediente non indicato sulle confezioni ha fatto scattare il ritiro di alcuni lotti di praline ripiene con cioccolato al latte a forma di cuore Lindor. A segnalare il richiamo dei prodotti da parte del produttore è stata Coop. Come riporta il Fatto alimentare, alla base c’è un errore di confezionamento per la possibile presenza all’interno dei cioccolatini di pistacchio.

Nelle confezioni, insomma, non è specificata la presenza di un possibile allergene, il pistacchio, come ingrediente. Nel dettaglio, i cioccolatini oggetto del richiamo sono venduti in confezioni a forma di cuore da 178 grammi. Questi i numeri di lotto e i termini minimi di conservazione dei prodotti ritirati: L250230 con Tmc 31/12/2023, L252230 con Tmc 30/11/2023, L298330 con Tmc 31/01/2024, L251230 con Tmc 31/12/2023, L250230 con Tmc 31/12/2023, L250231 con Tmc 30/11/2023, L251230 con Tmc 31/12/2023 e L298330 con Tmc 31/01/2024.

Va sottolineato che il richiamo interessa solo alcuni punti di vendita della rete Coop. Sulle confezioni, tuttavia, è riportata la dicitura “può contenere nocciole ed altra frutta a guscio”. Il produttore Lindt, però, a scopo precauzionale, ha raccomandato a chi è allergico al pistacchio di non consumare le praline con i numeri di lotto e i termini minimi di conservazione segnalati.













