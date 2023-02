Napoli, si laurea a 84 anni in Giurisprudenza. “E ora penso alla terza”

44 Visite

“Penso già alla prossima laurea, in Scienze politiche. Perché la politica mi è sempre piaciuta”. Maria Edda Cavuoto, classe 1938, ha appena conseguito la laurea in Giurisprudenza, discutendo una tesi in Diritto ecclesiastico. I suoi 84 anni non sono un ostacolo.

“Basta che le cose si facciano con piacere e con passione” afferma cercando con lo sguardo la complicità della docente con cui ha portato a termine il suo percorso a Giurisprudenza, la professoressa Maria D’Arienzo, docente di Diritto Canonico e di Diritto Ecclesiastico alla Federico II.

Maria Edda Cavuoto, che da giovane si laureò in Lettere al Suor Orsola Benincasa, ha appena tagliato il traguardo della seconda laurea, alla sua veneranda età, e ora guarda oltre.













