Marano, liquami fognari nell’alveo: sanzioni da 2400 euro per alcuni residenti. La storia dei pozzi e delle fogne che non ci sono

Proseguono le attività della polizia municipale nella parte di via Corree di sotto, quella più a ridosso con via San Rocco, per individuare e identificare le famiglie ancora sprovvisti di regolari pozzi in cui far confluire le acque nere che invece ancora finiscono nell’alveo naturale dei Camaldoli. Una situazione che si trascina da decenni. Negli ultimi giorni, dopo i primi blitz, nelle case di alcuni cittadini sono state notificate sanzioni per importi di circa 2400 euro. Sanzione che vengono irrorate dalla Regione sulla scorta delle segnalazioni comunali. Vengono sanzionati anche i cittadini che non hanno installato i pozzi dopo le diffide e le denunce ma anche coloro che non esibiscono fatture per lo svuotamento degli stessi. In zona non esistono fogne, eppure tanti residenti riferiscono di aver ottenuto regolare licenza che contemplava i previsti allacciamenti.

Sul fronte viabilità, invece:

Con due ordinanze, la n.1 del 20.02.2023 e la n. 2 del 21.02.2023, a firma del Comandante della Polizia Municipale, pubblicate all’Albo Pretorio e allegate al presente avviso, sono stati istituiti:

– il limite di velocità di 30 Km/h in via Sconditi e in via De Curtis;

– il divieto di sosta con orario 0/24 e rimozione carro gru su ambo i lati di via Sconditi tra l’incrocio con corso Umberto I e fino all’immissione su via De Curtis;

– il divieto di sosta con rimozione carro gru su ambo i lati in Piazza Spirito Santo, tra l’incrocio con corso Umberto I e l’incrocio con corso Vittorio Emanuele;

– il divieto di sosta con rimozione carro gru sul lato destro in corso Vittorio Emanuele, da Piazza Spirito Santo direzione via Casa Giarrusso e fino all’incrocio con la stessa.













