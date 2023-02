Marano, occupazione di suolo pubblico: i vigili sanzionano diverse attività

171 Visite

Prosegue senza sosta il nuovo corso del comandante della municipale Gianluca Ferrillo. Tanti gli interventi eseguiti negli ultimi giorni: dalla rimozione delle tabelle pubblicitarie abusive alla rimozione delle locandine delle agenzie immobiliari. Gli agenti sono intervenuti anche all’interno del Pip, dove sono state elevate contravvenzioni nei confronti di tre ditte per occupazione di suolo pubblico e cinque verbali, per la medesima ragione, anche nel centro cittadino, tra corso Europa, corso Umberto e corso Mediterraneo. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni. Si cercano, intanto, soluzioni per alleviare i disagi sul fronte viabilità. In cantiere nuovi provvedimenti per il corso Vittorio Emanuele.













