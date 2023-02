MARANO, CAMPAGNA ELETTORALE UFFICIALMENTE AL VIA CON L’APPELLO DEL CENTRODESTRA ALLE FORZE SANE DEL TERRITORIO

68 Visite

La campagna elettorale è iniziata ufficialmente oggi ed è il centrodestra a rompere gli indugi con un manifesto affisso sui muri della città. “Legalità è impegno”, il titolo dell’appello lanciato ai partiti e alle forze sociali, non solo di centrodestra. In poche parole alle forze sane della città.

ll centrodestra, insomma, apre al dialogo e a una possibile giunta di salute pubblica che contempli nel suo programma temi scottanti come il Pip, il dissesto idrogeologico, il decoro urbano, il commercio, la viabilità e tanto altro.

Un appello al dialogo e a non chiudersi negli steccati ideologici per salvare Marano. Come risponderanno le altre forze in campo? Vedremo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS