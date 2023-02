Napoli. Covid, infermieri rubavano tamponi dall’Asl: sospesi dai Nas

108 Visite

I militari del Nas di Napoli hanno eseguito un’ordinanza applicativa della sospensione dall’esercizio del pubblico servizio per 1 anno nei confronti di due infermieri in servizio all’Asl Napoli 1 Centro, indagati per i reati di peculato, falso ideologico e truffa.

Secondo quanto ricostruito dalla Procura di Napoli e confluito nell’ordinanza emessa dal gip del Tribunale partenopeo, i due infermieri, nel periodo di emergenza Covid, si sarebbero appropriati di materiale appartenente alla pubblica amministrazione per eseguire tamponi molecolari al fine di effettuare gli esami nei confronti di terzi.













