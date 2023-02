Caro Direttore, stamattina verso le 6 siamo stati vittime di un furto presso l’attività commerciale sita in Marano di Napoli in via Merolla (Centro Tim). Purtroppo non esistono controlli in una città completamente allo sbando. La vigilanza Union Security è prontamente intervenuta per constatare l’intrusione insieme ai carabinieri della locale compagnia. I danni sono ancora da quantificare. Non ce la facciamo più.