ELEZIONI MARANO, IL GRANDE CAOS. M5s locale non vuole alleanza con il Pd. Il terzo polo ha 5 potenziali candidati, il centrodestra è ancora indeciso

La notizia non è ufficiale, ma i rumors sono ormai insistenti. Il M5s, almeno quello locale, non avrebbe alcuna intenzione di allearsi con il Pd per le prossime elezioni comunali, da tenersi verosimilmente tra maggio e giugno. Il circolo locale non avrebbe alcuna voglia e interesse a comparire nella stessa compagine con il partito dell’ex sindaco sciolto per infiltrazioni camorristiche.

Sul punto, quasi tutti gli attivisti sarebbero d’accordo, ma la decisione finale spetterà agli organi sovracomunali e in particolare ai deputati villaricchesi che hanno voce in capitolo.

Il Pd, anche se non ufficialmente, ha da tempo lanciato la candidatura di Matteo Morra, l’ex assessore all’urbanistica della giunta Perrotta. Candidatura non gradita da tutti all’interno, ma che comunque sarà portata avanti.

Sul fronte sinistro, è probabile che si vada verso un’alleanza tra M5s, Potere al popolo e altri gruppi. In dubbio Sinistra italiana, che potrebbe invece allearsi con Morra visti gli ottimi rapporti tra questi e l’ex consigliera Fanelli.

Sul fronte destro si naviga a vista: tanti nomi, tante riunioni, ma nessuna certezza. Al centro, al momento, sembrano esserci più candidati sindaco che potenziali voti: Michele Izzo, Crescenzo Coppola, Stefano Stanzione, Gregorio Silvestri e tanti altri. Ma il vero nodo è un altro: il centro o terzo polo con chi si alleerà? Con la sinistra o con il centrodestra o correrà in autonomia per raggranellare un paio di consiglieri e posizionarsi in un secondo momento?

La strada è ancora lunga per arrivare alla meta.













