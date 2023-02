DOLCE MARILYN, PER SAN VALENTINO LO CHEF FRANCESCO CAPASSO RIVISITA IL DOLCE PREFERITO DELLA DIVA HOLLYWOODIANA

93 Visite

Si chiama semplicemente “Dolce Marilyn” l’ultima creazione dello chef Francesco Capasso, che in occasione di San Valentino, proporrà nei suoi menu un gelato dal cuore caldo dedicato alla diva hollywoodiana, che forse più di tutte ha incarnato, anche per le sue vicende private, e ancora rappresenta oltre che la bellezza, anche la passione, l’amore.

Cupido a tavola ci riporta questo omaggio al dolce preferito della protagonista di “A qualcuno piace caldo”, titolo scelto non a caso, tra quelli interpretati, poiché si chiama “Hot fudge sundae” quello preferito dall’attrice, che veniva consumato in una gelateria non lontano da casa.

Una trasgressione come tante nella sua dieta, assolutamente anomala, che non giustifica il suo fisico meraviglioso, che, oltre alla sua personalità prorompente, le ha fatto tributare meritatamente il titolo di icona sexy.

La versione dello chef Capasso incrocia i gusti preferiti di Marilyn con la creatività tutta napoletana che sfocia in una creazione dai contorni internazionali.

“L’ho sognato, pensato, idealizzato e creato. Un piatto – spiega lo chef – in memoria di Marylin Monroe che per me rappresentata l’emblema della passione e dell’amore per la Vita, proprio quello che metto io nei miei piatti. E in prossimità anche di San Valentino lo dedico a tutti voi ma anche a me”. E conclude con il suo saluto “ad maiora”.

Dolce Marilyn si compone così di una frolla al caramello su pan biscotto alla fragola e champagne, panna, gelato alla vaniglia, colatura calda di cioccolato al caramello, croccante al caramello, gocce di amarena, cuore al sapor di cioccolato, oro alimentare e polvere al profumo Marylin.

Una bomba per il palato morbida, profumata, anche bella da vedere. E se non è una idea per San Valentino questa…

Francesco Capasso non è nuovo agli omaggi ai grandi personaggi della storia dello spettacolo. In passato ha dedicato il piatto intitolato “Piennolo Swing” a Renzo Arbore per il compleanno dello showman quando utilizzò il pomodoro preferito dall’autore de “Il clarinetto”, e ancora prima un altro pietanza dal sapore epico “Il mito” dedicata a uno dei più grandi tenori di sempre Enrico Caruso. Oggi un’altra icona entra a far parte della sua galleria di grandi personaggi, Marillyn Monroe. Ma lo chef già pensa alle festività di Pasqua per la ricetta speciale della sua colomba.

