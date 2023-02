Napoli: Centro città. Controlli a tappeto di carabinieri, Asl e personale del Nas

109 Visite

Servizio a largo raggio da parte dei Carabinieri della compagnia Napoli centro insieme ai militari del Reggimento Campania, del nucleo radiomobile, del NIL, del NAS e a personale della Polizia municipale e dell’Asl – Napoli 1.

In due distinti ristoranti sono stati scoperti lavoratori in “nero” ed irregolari in Italia. Inoltre altri dipendenti lavoravano senza la prevista formazione né tantomeno la visita medica obbligatoria. Denunciate le due titolari.

Invece, 2 titolari di 2 ristoranti sono stati sanzionati per un totale più di 7mila euro per violazioni in materia igienico sanitaria. Sequestrati 80 chili di prodotti alimentari.

Denunciata una 28enne già nota alle forze dell’ordine, che ha insultato i militari e impedito la rimozione della propria auto parcheggiata in piazza del Gesù e Maria. L’auto era scoperta di assicurazione ed è stata sequestrata.

Denunciato un 23enne Napoletano. I militari lo hanno perquisito e nelle tasche hanno trovato un coltello della lunghezza di 15 centimetri.

Denunciati anche 4 parcheggiatori abusivi beccati a chiedere denaro agli automobilisti in cerca di sosta.

Alla guida di uno scooter rubato a novembre, un 47enne è stato denunciato per ricettazione. La moto restituita al proprietario di Casavatore.

2 i giovani napoletani sorpresi alla guida senza patente con recidiva nel biennio. Sono stati fermati in Largo Sette Settembre e Vico Lungo San Matteo alla guida di un’autovettura e scooter. Hanno rispettivamente 20 e 23 anni.

Denunciati, invece, un 58enne e un 53enne. Il primo per essere stato fermato alla guida di un veicolo con telaio non conforme, mentre il secondo con documenti e targa straniera contraffatti. Entrambi i veicoli sono stati sequestrati.

Durante i controlli, denunciati perché senza titoli autorizzativi alla permanenza in Italia 3 persone di nazionalità georgiana, pakistana e cinese.

E ancora, i carabinieri hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di una 35enne napoletana già nota alle forze dell’ordine. La donna, trasferita in carcere, dovrà rispondere di evasione dagli arresti domiciliari. A disporlo la locale Corte d’Appello.

Sequestrate e rimosse lungo le strade di Napoli 25 moto. I veicoli erano scoperti di assicurazione. 37mila euro invece il conto da pagare per altri autisti a cui sono stati sequestrati e sottoposti a fermo amministrativo altri 14 scooter.

I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.













