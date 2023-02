Terremoto Turchia-Siria, l’ultimo bollettino: più di 8300 vittime

Le vittime del sisma che ha devastato Turchia e Siria sono più di 8mila. Il nuovo bilancio è stato stilato sulla base delle informazioni diffuse da fonti ufficiali e mediche. Per la precisione, i morti sono al momento 8.300, di cui 2.400 nel nord della Siria. Decine di migliaia i feriti. Ma il conteggio non è affatto definitivo, perché in entrambi i Paesi sono ancora tantissime le persone intrappolate sotto le macerie delle migliaia di edifici venuti giù per la potenza – magnitudo 7.9 – del terremoto. In Turchia si stimano in circa 3mila i crolli degli immobili in sette diverse province, colpite soprattutto le città di Adana, Gaziantep, Sanliurfa, Diyarbakir, Iskenderun e Adiyaman. In Siria danneggiati siti archeologici e in particolare le vestigia di Aleppo, dal 2018 patrimonio dell’Unesco. Ma il sisma, fa sapere l’Onu, ha anche compromesso i punti di passaggio obbligati per il trasporto degli aiuti umanitari dalla Turchia verso le zone ribelli in Siria.