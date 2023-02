Napoli, stretta sul Reddito: migliaia di domande respinte

73 Visite

In città le domande si sono susseguite, nell’arco di 4 anni, con una rapidità impressionante e il totale delle istanze accolte vede ai primi posti, come era prevedibile, le zone periferiche, ma negli altri quartieri i casi sono numerosi. Mentre il numero di domande respinte è superiore a quelli di pratiche accettate. Stretta dell’Inps dopo la pandemia.

Il totale delle domande respinte dall’Istituto è superiore a quello delle istanze accettate. Nell’area metropolitana sono 230mila le domande rifiutate, a fronte delle 196mila accolte e delle 146mila prima accolte e poi decadute. Una conferma dell’elevato numero di persone che, pur sapendo di non avere i requisiti previsti dalla legge, ha provato comunque ad accaparrarsi il sussidio. Ci sono tante persone che ci provano ma anche alcuni che commettono errori sulla residenza da 10 anni. In ogni caso, l’incrocio delle banche dati e l’azione ispettiva stanno dando i loro frutti affinché la misura raggiunga davvero le fasce deboli e ridimensioni le frodi». I casi di domanda non accolta riguardano tutta l’area metropolitana. In tutte le filiali Inps il numero delle domande respinte supera quello delle istanze accolte, in alcuni casi di 3 o 4mila unità. Sono oltre 33mila i casi di “rifiuto” ad esempio nella filiale che abbraccia Napoli Est, Stazione centrale e Casoria. Più di 20mila casi anche nell’agenzia di Napoli centro. Se si contano anche le tante istanze non accolte, viene fuori una cifra senza eguali in Italia. Sono quasi 580mila i nuclei familiari che hanno provato ad ottenere il Reddito di cittadinanza. Meno della metà di essi lo ha ottenuto.