Caivano: spaccio alle spalle della caserma. Carabinieri arrestano 52enne

E’ nei pressi del bar di via Atellana alle spalle della caserma dei Carabinieri della compagnia di Caivano e forse si sente sicuro di sé perché pensa di poter tenere d’occhio eventuali movimenti investigativi, ma non aveva fatto i conti con la tenacia dei carabinieri della sezione operativa.

A finire in manette per spaccio di droga Antonio Di Micco*, 52enne del posto già noto alle forze dell’ordine. L’uomo aveva appena ceduto 2 dosi di cocaina a un cliente quando si è visto braccato dai militari appostati e pronti ad intervenire che lo hanno fermato insieme all’acquirente.

Il cliente è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di droga mentre l’arrestato è nel carcere di Secondigliano in attesa di giudizio.

* NATO A CAIVANO IL 14.01.71













