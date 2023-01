Marano, “Bocciando si impara”: gli alunni della Socrate nell’impianto di via Castelbelvedere

161 Visite

Ieri primo sabato per gli alunni della Socrate Mallardo al progetto “Bocciando si impara” delle scuole di Marano con il patrocinio della Federazione Italiana Bocce al bocciodromo di Marano via Castelbelvedere. La nostra scuola ha partecipato con circa 30 ragazzi e ragazze sotto la guida attenta della Prof.ssa Nunzia Mazzocchi referente del progetto. La manifestazione è inserita nell’ambito del progetto dell’ADS Belvedere di Marano che accoglie gratuitamente nel proprio bocciodromo un sabato al mese i ragazzi delle scuole di Marano. Per adesso le scuole coinvolte sono il Comprensivo A. R. A e la Socrate-Mallardo , gli obiettivi che il progetto di prefigge sono: la formazione dei ragazzi attraverso lo sport; la conoscenza dello sport delle bocce e la frequentazione degli impianti bocciodromi; l’inserimento delle donne in umo sport che fino a qualche tempo fa era di solo appannaggio degli uomini; la partecipazione allo sport delle bocce dì persone con disabilità, anziani, migranti, persone a rischio dipendenze e a rischio emarginazione sociale. Bocciando si impara in sicurezza é quindi un progetto in un territorio come quello di Marano degradato e insicuro sotto il profilo sociale, ambientale e culturale per la mancanza di una lungimirante guida politica -amministra che ha come obiettivo principe la “riscossa” di Marano attraverso lo sport. E in questo processo non poteva mancare l’istituto Socrate-Mallardo scuola del disagio( per essere scuola d’inclusione) e del merito (per essere scuola dell’eccellenza, tanto che la lungimirante Preside Prof.ssa Teresa Formichella ha aderito con la scuola alle attività Paralimpiche in particolare al segmento della DIR che tanto sviluppo sta apportando al mondo paralimpico per le numerose opportunità che offre alla disabilità. Infatti, la disciplina delle bocce non ha bisogno di particolari attrezzature o spazi attrezzati ma solo di coinvolgimento e formazione prerequisiti per andare agevolmente nei luoghi della disabilità, creando condivisione egalitaria. Il progetto che é stato realizzato grazie alla caparbietà e vicinanza alle problematiche della scuola in particolare degli alunni speciali del Signor Maurizio Ifrigerio del bocciodromo di Castel Belvedere.

