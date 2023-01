Meloni, missione in Libia per sviluppare il settore energetico

62 Visite

Sviluppare il settore energetico della Libia in vista di un possibile aumento delle forniture di gas e petrolio all’Italia, aiutare il Paese nordafricano a ritrovare la stabilità perduta e rafforzare la cooperazione in termini di contrasto al traffico di esseri umani. Sono questi alcuni degli obiettivi della missione del governo italiano in Libia in programma oggi, 28 gennaio, guidata dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a cui prenderanno parte anche i ministri degli Esteri e dell’Interno rispettivamente Antonio Tajani e Matteo Piantedosi. Secondo quanto si apprende, la delegazione italiana avrà incontri a Tripoli con gli esponenti del Governo di unità nazionale (Gun) libico guidato dal premier Abdulhamid Dabaiba. Sarebbe saltata invece la tappa in programma a Bengasi, dove era previsto un incontro con il comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), il generale Khalifa Haftar. Alla base dell’annullamento dell’incontro, che era già stato concordato sia con il governo di Tripoli che con l’entourage del “feldmaresciallo” libico, non vi sarebbero però ragioni politiche, ma una sopraggiunta impossibilità dello stesso Haftar a poter essere presente a Bengasi nella data della visita.













