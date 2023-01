Elezioni Marano, Perrotta: “Non sono io il Perrotta che ha incontrato Topo, sostengo la candidatura De Biase”

193 Visite

In riferimento all’articolo pubblicato stamani dal nostro portale, l’ex sindaco Salvatore Perrotta tiene a chiarire che non è lui il Perrotta che nei giorni scorsi ha incontrato Lello Topo, ex parlamentare Pd, per questioni legate alle future amministrative di Marano. “Non vedo Topo da anni”, scrive.

L’interessato, come correttamente riportato nell’articolo, conferma che il dottor Luigi De Biase, di cui Perrotta è sostenitore per un’eventuale candidatura a sindaco, che “è una persona che ha molte caratteristiche e competenze giuste per poter svolgere un ruolo del genere”. “Se sarà possibile – sottolinea Perrotta – darò il mio contributo”.

