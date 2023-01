Messina Denaro non parla e non si pentirà, sorride e si mostra sereno: ecco primi giorni del boss in cella

174 Visite

Matteo Messina Denaro non parla e non si pente. Come apprende l’Adnkronos, inizierà domani la somministrazione della chemioterapia in una stanza clinica allestita, d’accordo con la Asl, accanto alla sua cella. Il boss mafioso, arrestato lunedì scorso dopo 30 anni di latitanza, è stato sottoposto a colloquio psichiatrico al termine del quale non sarebbero state riscontrate particolari patologie psichiche ma anzi sarebbe stato confermato il suo deciso proposito di non parlare o pentirsi.

«Ho avuto un breve colloquio con Matteo Messina Denaro, è durato qualche minuto. Gli ho spiegato che è nelle mani dello Stato e gli ho detto che avrà piena assistenza medica. Lui ha ringraziato». Così il procuratore capo di Palermo Maurizio De Lucia, parlando a Metropolis.

Il boss sorride quando incrocia lo sguardo del personale in carcere. Ha già organizzato la cella e adesso, dopo la sua prima ora d’aria, potrebbe presentarsi per la prima volta davanti ai giudici, dall’interno del penitenziario di massima sicurezza ‘Le Costarelle’ dell’Aquila, dove era stato portato già lunedì sera, il giorno del suo arresto. La sala delle videoconferenze è pronta: il boss potrebbe collegarsi in in video all’udienza del processo ai mandanti delle stragi di Capaci e via D’Amelio in corso davanti alla corte d’assise d’appello di Caltanissetta.













