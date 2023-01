Caivano, Antonio morto schiacciato in un’azienda: sei indagati

175 Visite

Sono sei le persone indagate per omicidio colposo nell’ambito delle indagini sulla tragica fine di Antonio Golino, il 22enne di Marcianise morto in una cella frigorifera dell’azienda «M&C» di Pascarola in seguito al crollo di una pila di recipienti di plastica contenenti affettati e vaschette di salumi.

I provvedimenti, disposti dalla Procura di Napoli Nord, diretta da Maria Antonietta Troncone, riguardano titolari e amministratori delegati della «M&C», proprietaria del capannone frigo, e gli omologhi della «In Joint», società satellite della «M&C», per conto della quale cura la filiera logistica. Insieme ai manager delle aziende, hanno ricevuto l’avviso di garanzia anche i due medici del lavoro delle società. Gli avvisi sono stati notificati dai carabinieri della compagnia di Caivano, diretta dal capitano Antonio Maria Cavallo, ancora impegnati nelle indagini e in alcuni accertamenti predisposti dalla Procura aversana.













