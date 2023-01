Farmaci introvabili: ecco le cause. La dipendenza dalla Cina per i principi attivi e la carenza di materie prime per le confezioni

La situazione è talmente critica che il ministero della Salute ha istituito unper far fronte alla carenza di farmaci. Dai più comuni, come glie gli antipiretici, fino a quelli utilizzati percomee gli anti-, i medicinali scarseggiano. Aifa nel suo ultimo bollettino ne conta o problemi distributivi. Un fenomeno che non è certo nuovo ma che, a causa di diversi fattori che si sono accavallati negli ultimi mesi, è più grave rispetto al passato. Secondo il segretario nazionale di Federfarma,, intervistato dal Messaggero, la carenza che stiamo sperimentando è persino”.

E così, un po’ per l’elevata richiesta – a partire dal Covid, la domanda mondiale di farmaci è infatti letteralmente esplosa -, un po’ per il fatto che in alcuni casi è cessata la produzione, un po’ per la discontinuità delle forniture, Tachipirina, Efferalgan, Tachifludec, Neoborocillina non si trovano. Come sembrano spariti dalla circolazione l’amoxicillina (un antibiotico generico), alcuni preparati utili per le malattie croniche (ad esempio il Levodopa) e per i pazienti oncologici (lo Zofran) e il Ventolin, necessario a curare l’asma. A determinare le carenze c’è sì una corsa agli acquisti spinta da paure irrazionali e dalla ripresa dell’influenza (oltre che che del Covid), dopo quasi tre anni in cui sembrava debellata grazie all’uso massiccio di mascherine. Ma c’è soprattutto un problema strutturale che riguarda non solo l’Italia ma tutta l’Europa: la dipendenza verso l’Asia, e in particolare la Cina, per le forniture dei principi attivi e, più a monte della filiera, delle materie prime necessarie al packaging, come carta, plastica e alluminio.

