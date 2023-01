Marano, l’ira dei cittadini: buche enormi e spazzamento inesistente. Decine di segnalazioni in redazione. “Ma i tre che stanno al Comune che fanno?”

98 Visite

Gentile direttore, via Migliaccio, come tante altre zone di Marano, è in condizioni pietose: ma chi fine ha fatto lo spazzamento?

Salvatore (Marano)

Gentile direttore, in via Arbusto, spesso al buio, le enormi buche non vengono riparate. Ma non erano stati stanziati fondi per il rifacimento del manto stradale? Ma qui quando arrivano? La situazione peggiora di giorno in giorno.

Michele (Marano)

Gentile Direttore, siamo un gruppo di cittadini di questa che una volta era una città vivibile ridotta oggi ad un degrado inverosimile da chi la sta amministrando e gli unici colpevoli sono i 3 Commissari che rappresentano lo Stato. Un completo fallimento a danno delle migliaia di persone costrette a vivere fra sporcizia, incuria, illegalità di ogni genere, problemi di sicurezza, problemi idrici e tanto altro. L’unica cosa che ci sanno dire è che non ci sono soldi, ma questa può essere una giustificazione per l’aver portato una comunità a vivere in condizioni cosi degradanti? Noi non crediamo che i comuni di Mugnano e Calvizzano siano ricchi, eppure là si vive molto meglio e chi li amministra dimostra di sforzarsi per migliorare il benessere de cittadini. La nostra speranza è che Qualcuno ascolti la nostra voce e finalmente intervenga.

Raffaele (Marano)













