“È stata cacciata da tre ospedali. Le hanno detto che esagerava”: Valeria Fioravanti muore di meningite a 27 anni

Uccisa da una meningite batterica. Una tragedia consumatasi dopo ben 7 accessi in ospedale e dopo essere stata visitata in 4 diverse strutture sanitarie della capitale. Dopo la denuncia di Repubblica, la procura apre un’inchiesta per omicidio colposo per colpa medica, per ora contro ignoti.

Erano le 14 di ieri quando sono state staccate le macchine ed è stata decretata la morte di Valeria Fioravanti, 27 anni, un’impiegata di Aeroporti di Roma, che ha lasciato una bambina di 13 mesi.













