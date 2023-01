Marano, amministrative 2023 e gli ultimi rumors. L’ex deputato Caso pensa a una lista Più Europa? In giro molte minestre riscaldate

161 Visite

Amministrative 2023, le chiacchiere stanno ancora a zero. Tanti rumors, tante indiscrezioni, ma la campagna elettorale partirà realmente soltanto a febbraio. Dopo il sondaggio promosso da Terranostranews, si è mosso qualcosa. In verità di nomi realmente innovativi e rivoluzionari ce ne sono solo un paio. Il resto è, purtroppo, minestra riscaldata o quasi.

Gli ultimi rumors danno l’ex deputato 5 Stelle Andrea Caso impegnato o quanto interessato a costituire una lista locale di Più Europa, compagine di sinistra dove già alcuni dimaiani si sono rifugiati, come il consigliere regionale Cirillo.

Si attendono sviluppi e novità (sul nome del candidato) anche in casa Per, il gruppo dei cattolici di sinistra molto affini e vicini a don Ciro Russo, parroco della San Ludovico d’Angiò.

Al momento restano sul tavolo – anche se non ufficialmente – le candidature dell’ex dirigente comunale Luigi De Biase, dell’ex vicesindaco di Giugliano Stefano Stanzione, tesserato con il Pd e anch’egli in contatto con il mondo ecclesiastico. Salgono, intanto, le quotazioni di tanti altri papabili candidati, tra cui Francesco Greco, ex commissario del Comune di Marano. In casa 5 Stelle, da quanto si apprende, non tutti sarebbero convinti della candidatura di Francesco Speranza. Ma si aspettano, in tal senso, conferme ufficiali.













