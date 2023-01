Mancini rompe il silenzio: «Ho sperato nel miracolo, perdo un fratello”

«Non sono stato benissimo perché è una grande perdita per me, per la sua famiglia prima di tutto, e per tutto il calcio italiano. È un momento abbastanza difficile ma bisogna andare avanti». Queste le parole con cui il ct azzurro Roberto Mancini esprime il suo dolore il giorno dopo la morte di Gianluca Vialli, su ‘gemello del gol’ ed ex Team manager della nazionale, in una intervista realizzata e diffusa dalla Figc. Mancini era stato a Londra in clinica da Gianluca Vialli pochi giorni prima della fine dell’anno. I funerali saranno in forma strettamente privata e la data non verrà comunicata. Una scelta riservata, così come l’ex campione aveva sempre voluto. Vialli era ricoverato Royal Marsden Hospital di Londra. È morto a 58 anni per la recrudescenza del tumore al pancreas.