GDF NAPOLI: I FINANZIERI INCONTRANO GLI STUDENTI NAPOLETANI PER PROMUOVERE I VALORI DELLA LEGALITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

Proseguono gli incontri della Guardia di Finanza con gli studenti delle scuole del capoluogo napoletano e della provincia, nel solco di un processo di collaborazione sancito da tempo con la Direzione Scolastica Provinciale.

Alla fine del mese di novembre dello scorso anno, nei locali del Comando Provinciale di Napoli, si è tenuto un incontro sulla “legalità economico – finanziaria” con gli studenti dell’Istituto Superiore “Isabella d’Este – Caracciolo”.

L’iniziativa – che ha visto la partecipazione del Comandante Provinciale, Generale di Brigata Paolo Borrelli, della Direttrice Scolastica Provinciale, dr.ssa Luisa Franzese, di quattro docenti dell’Istituto, di due giovani Ufficiali e di alcuni Ispettori – ha consentito di sensibilizzare l’attenzione di una quarantina di alunni presenti delle classi dell’ultimo triennio sulla cultura della legalità, declinata nelle sue varie accezioni, nell’ottica di

affinare il senso civico e la consapevolezza dell’importanza di perseguire il bene comune.

Lo scorso dicembre, invece, il regalo natalizio per oltre 200 bambini della Scuola Primaria “Luigi Vanvitelli” di Napoli è arrivato prima delle festività, quando alla vigilia delle vacanze i piccoli alunni hanno incontrato il personale cinofilo e due magnifici cani in forza al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli.

In particolare, gli alunni delle quarte e quinte classi elementari, all’interno del plesso scolastico, hanno assistito, con entusiasmo e curiosità, alla dimostrazione pratica di due pastori tedeschi: Nero e Jumbo, impegnati, rispettivamente, uno alla ricerca di sostanze stupefacenti e l’altro, cashdog, a scoprire i corrieri di valuta.

I due bellissimi esemplari, grazie al loro eccezionale fiuto, nella simulazione di un controllo, appassionando i divertiti spettatori, hanno ritrovato i rispettivi “giochi” nascosti all’interno di una parete e di una valigia. Le domande che i piccolini hanno rivolto a finanzieri della Compagnia della Guardia di Finanza di Capodichino

sono state tante: curiosi, innanzitutto, di sapere come si addestrano i cani e come fanno a diventare così bravi e il personale delle Fiamme Gialle ha appagato tutte le loro curiosità.

Terminata la dimostrazione molti bambini hanno voluto avvicinare gli animali, che si sono lasciati accarezzare affettuosamente.

Gli incontri rientrano in un più ampio programma di iniziative di promozione per far maturare la consapevolezza del valore della legalità ai giovani e sul delicato ruolo rivestito dalla Guardia di Finanza a protezione dell’economia sana del paese.













