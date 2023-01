MARANO, L’ULTIMO FLOP DELLA GESTIONE COMMISSARIALE: LA DITTA DEI RIFIUTI NON RIESCE A COPRIRE LE ESIGENZE DEL TERRITORIO, DISASTRO DIFFERENZIATA

190 Visite

Città invasa ancora da cumuli e sporcizia in tanti punti poiché la ditta scelta dai commissari alla guida del municipio, la Green line, non ha i mezzi a sufficienza per coprire il territorio. Strade sporche, mancano anche le spazzatrici, eppure l’azienda incassa ogni mese all’incirca 400 mila euro. La percentuale di raccolta differenziata, già ridicola sotto le ultime gestioni politiche, è disastrosa. Un flop immenso, insomma. La Green line resterà a Marano almeno altri 6-7 mesi, sempre che la Stazione Unica Appaltante della prefettura riesca ad espletare il nuovo bando quinquennale. Intanto tutto ricade sui cittadini virtuosi, su coloro che pagano la Tari e che fanno bene la differenziata.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS