Napoli, prof perde tre dita per accendere un petardo

«Sparare i botti è pericoloso anche quando crediamo di avere tutto sotto controllo». Nelle parole di Ciro Belfiore c’è rammarico e amarezza per un gesto che credeva innocuo e che, invece, gli è costato l’amputazione di porzioni di tre dita della mano sinistra. Il 77enne, originario di Portici con una brillante carriera di professore universitario alle spalle, racconta al Mattino l’incubo vissuto a Capodanno.

Come si è ferito alla mano?

«Mi stavo accingendo a provare uno dei pochi botti che, in famiglia, avevamo acquistato per Capodanno. Ero sul balcone e avevamo quasi concluso la cena perché mancavano più di due ore allo scoccare della mezzanotte. In quel momento ero solo. Avevo appena acceso la miccia quando, immediatamente, è esploso il petardo. Non ho avuto neanche il tempo di reagire o di allontanarmi perché, praticamente, mi è scoppiato in mano e, un secondo dopo, ho visto che ero completamente ricoperto di sangue».

Fonte Il Mattino













