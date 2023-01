Covid, la nuova circolare: fine isolamento dopo 5 giorni e niente tampone

148 Visite

Cinque giorni di isolamento e poi, in assenza di sintomi, si può tornare a uscire anche senza tampone negativo, con la raccomandazione di indossare la mascherina FFP2.

La circolare inviata oggi alle Regioni dal ministero della Salute, firmata dal direttore della prevenzione Giovanni Rezza, mette nero su bianco quanto previsto dalla legge del 30 dicembre 2022. Si punta molto sul senso di responsabilità e sull’autosorveglianza.

Il 31 agosto scorso, la circolare dell’ex ministro Speranza aveva ridotto da 7 a 5 i giorni della cosiddetta «quarantena» ( ma il termine corretto è isolamento), con l’obbligatorietà di un test finale. Ora invece, per le persone che sono state sempre asintomatiche e per coloro che non hanno sintomi da almeno 2 giorni, la fine dell’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni a partire dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi «a prescindere dall’effettuazione del test antigenico o molecolare».

Per i casi che sono sempre stati asintomatici la fine dell’isolamento potrà terminare anche prima di 5 giorni, ma in questa circostanza servirà un test negativo effettuato presso una struttura sanitaria o in farmacia (quindi non un tampone fatto a casa).













