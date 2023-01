Superbonus, da ieri lo sgravio è sceso al 90 per cento

129 Visite

Ancora un anno con il Superbonus. Ma depotenziato. Da ieri, primo gennaio, la detrazione generalizzata del 110%, che negli ultimi anni ha impresso un impulso importante ai lavori di riqualificazione energetica degli edifici, va in pensione. Per i condomini lo sgravio scenderà al 90% a meno che, come ha stabilito il governo negli ultimi giorni con un emendamento alla legge di Bilancio, l’assemblea non abbia deliberato i lavori entro il 18 novembre 2022 e la Cilas non sia stata presentata entro il 31 dicembre, o abbia deliberato dal 19 al 24 novembre 2022 ma presentando la Cilas entro il 25 novembre. Per le case unifamiliari (le cosiddette villette) nelle quali al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, varrà ancora il 110% fino al 31 marzo 2023.













