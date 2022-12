Marano, dichiarati non idonei i vigili che dovevano rinforzare l’organico. Il Comune attingerà da altre graduatorie

294 Visite

Dichiarati non idonei i quattro vigili che sarebbero dovuti sbarcare a Marano grazie alle procedure di mobilità da altri enti. Quattro agenti, già in servizio in altri Comuni, che non hanno superato le relative prove. Ora l’ente cittadino dovrà attingere dalle graduatorie del comune di Acerra e di altri del Napoletano per portare a Marano, nel comando della polizia locale ormai sguarnito, qualche agente. Nulla di fatto, invece, sul fronte dell’individuazione di un comandante di ruolo: Luigi Maiello è solo un comandante sulla carta, ma in realtà si occupa solo di determinate questioni, come i beni confiscati e poco dell’ordinario. L’ufficiale più alto in grado, invece, è sospesa da mesi dal servizio. Gli uomini sono pochi e, a parte qualcosa sul fronte abusivismo, tantissime cose vengono ormai lasciate al loro destino: furti d’acqua, occupazione di suolo pubblico, abusi commerciali, attività commerciali non in regola in alcuni punti, tabelle pubblicitarie non dichiarate. Traffico.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS