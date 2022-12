Politica, il sondaggio: sprofonda la sinistra dopo gli ultimi scandali

94 Visite

La situazione si fa sempre più drammatica per la sinistra: dal giorno delle elezioni il fronte rosso continua a perdere voti e non riesce a cambiare la rotta negativa, incassando settimana dopo settimana variazioni deludenti frutto del forte caos interno al Partito democratico in attesa del Congresso. Invece il centrodestra viene premiato dagli elettori e cresce con il passare dei giorni. La tendenza è confermata dall’ultimo sondaggio di Swg per La7, che fotografa una situazione che non lascia spazio a libere interpretazioni.

Lega e FI crescono, il Pd crolla

Con grande distacco rispetto agli altri Fratelli d’Italia resta al comando dei partiti con maggiore consenso: la formazione politica di Giorgia Meloni perde lo 0,2% rispetto alla scorsa settimana, contando comunque su un ottimo 30,6%. Resta molto distante il Movimento 5 Stelle, che cresce dello 0,3% e si porta al 17,4%. Si mette malissimo per il Partito democratico, che lascia per strada un ulteriore 0,4% e sprofonda al 14,7%. Alla fine la sensazione recente è stata confermata: il Pd ormai è sotto la soglia del 15%.













