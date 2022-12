Marano, spenti i riscaldamenti al plesso Mallardo: bambini al gelo

108 Visite

Si sono spenti i riscaldamenti al plesso Mallardo che ospita i bambini di scuola dell’infanzia e primaria. La caldaia del plesso Mallardo é ancora in blocco lasciando all’agghiaccio i piccoli allievi. Da giorni veniva avviata manualmente dal personale della scuola, fino a ieri quando un tecnico della ditta di manutenzione si è recato sul posto é ha riscontrato il malfunzionamento di un pezzo che dovrà essere sostituito. Stamani il personale della scuola come ogni mattina ha cercato di far partire la caldaia senza riuscirci. Nonostante l’impegno e la buona volontà del tecnico comunale al ramo, architetto Squarzoni, i piccoli alunni sono rimasti al freddo. Si confida nella sensibilità di chi è preposto alla risoluzione di questo guasto nel reperire il pezzo di ricambio quanto prima. La scuola da giovedì 22 dicembre sarà in sospensione delle attività didattiche che riprenderanno il giorno lunedì 07/ gennaio 2023 e si spera che per quella data l’impianto di riscaldamento del plesso Mallardo sarà funzionante. Per una volta i responsabili dell’ente comunale dimostrino sensibilità verso un disagio che colpisce i piccoli allievi, lasciando il silenzio assordante reperendo con massima urgenza il pezzo usurato che metterebbe la caldaia di funzionare nel lontano lunedì 09 gennaio 2023.

Michele Izzo













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS