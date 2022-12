Marano, buche e spettanze operatori ecologici. Lega: “Il Comune ha stanziato 150 mila euro dopo sollecitazioni per le voragini”

91 Visite

A seguito delle numerose segnalazioni ricevute, da parte dei cittadini, circa le perdite idriche e le rovinose condizioni del manto stradale, il quale -in alcune zone di Marano – rappresenta un vero e proprio rischio per l’incolumità degli stessi; al fine di sollecitare gli organi comunali competenti, abbiamo appreso che è stata nominata una ditta, atta al ripristino dei guasti della rete idrica ed alla riqualificazione del manto stradale. Il budget stanziato è di circa 150.000 € e i lavori inizieranno nei prossimi giorni. Sul fronte della raccolta dei rifiuti, mercoledì 21 gennaio alle ore 13:00 avremo il secondo incontro con i commissari, per fare il punto della situazione, specie per le difficoltà in cui versano gli operatori ecologici a causa della ditta Tekra, la quale comunicato alle organizzazioni sindacali degli stessi di non poter assolvere al pagamento delle spettanze di novembre poiché l’ente comunale è ancora moroso nei suoi confronti.

La Lega Salvini Premier sez. di Marano di Napoli è sempre presente sul territorio al servizio dei cittadini.













