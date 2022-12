Napoli, Tari: nessuna mora per pagamenti con breve ritardo

118 Visite

Con riferimento alle notizie di stampa relative al ritardo di consegna dei bollettini di pagamento della Tari con scadenza 16 dicembre, il Comune, scusandosi con in cittadini per il disagio dovuto a cause indipendenti dall’attività degli uffici, comunica che è comunque possibile pagare in autoliquidazione.

In ogni caso, coloro che non hanno ricevuto in tempo il bollettino e effettuano il pagamento con breve ritardo non si applicheranno interessi di mora e/o sanzioni.

La spedizione nel comune di Napoli è cominciata il 9/12/2022 e nel giro di 15 giorni dovrebbero essere recapitati tutti gli avvisi.

La liquidazione può essere assolta stampando gli f24 attraverso il simulatore di calcolo messo a disposizione del Comune al seguente www.riscotel.it/calcolo/tari/ napoli/

Tutti l’ufficio tributi del Comune di Napoli è in questi giorni impegnato ad inviare ai contribuenti gli avvisi richiesti via Pec o mail.