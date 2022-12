L’Aktis Acquachiara chiude il 2022 a Firenze: i biancoazzurri affrontano la capolista Florentia

49 Visite

La testa è libera perché non esiste alcuna pressione di sorta ma la voglia di continuare a crescere e stupire è sempre più grande. Nell’incontro valevole per la settima giornata di andata del girone Sud del campionato di serie A2 l’Aktis Acquachiara, quinta in classifica con 8 punti, affronta in trasferta, fischio d’inizio previsto domani alle ore 18:00 con diretta streaming sulla pagina Facebook Italia 7, la Rari Nantes Florentia, capolista a punteggio pieno insieme alla Roma Vis Nova.

La sconfitta nel derby ha confermato le notevoli potenzialità tanto tecniche che caratteriali di un organico che, anche quando ha accumulato cinque reti di svantaggio, non ha mollato. La squadra ha continuato a proporre il suo gioco e nel finale ha clamorosamente riaperto la sfida.

Il tempo gioca indubbiamente a favore dei biancoazzurri ma già ora appare netta la percezione di un gruppo a cui, una volta sistemati gli automatismi difensivi, manca solo quel pizzico di quella “malizia” necessaria a gestire i momenti chiave di una singola sfida, dote che si acquisisce solo giocando partite di livello, per riuscire a giocarsela con le prime della classe.

La formazione toscana, nonostante i diversi cambi intervenuti a modificare la struttura dell’organico, ha saputo confermarsi ad alti livelli dopo la semifinale playoff dello scorso anno persa contro il Bogliasco, affianca la corazzata Vis Nova in testa alla classifica e vanta una difesa praticamente imperforabile, la meno battuta del torneo insieme a quella della Rari Nantes Camogli.

Alla viglia Walter Fasano presenta così il match:” Domani affrontiamo la Rari Nantes Florentia, formazione che al momento merita ampiamente il primato in classifica anche perché, credo, sia la squadra che sta giocando meglio in questo primo scorcio di torneo. Sappiamo il valore dei nostri avversari. Andremo a giocare la nostra partita a Firenze cercando di limitare i loro punti di forza e di proporre la nostra pallanuoto giocando, come sempre, a viso aperto”.













