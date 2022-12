Italia Viva Marano: “Bene la nomina di Silvestri come segretario di Azione”

83 Visite

A nome del comitato di Italia Viva Marano formulo le più vive felicitazioni a Gregorio Silvestri, neo segretario cittadino di Azione, per il prestigioso incarico cui è stato chiamato ad assolvere. La serietà, competenza ed esperienza che, sono sicuro, metterà, come sempre, al servizio di questa terra. Sono certo che la nostra collaborazione per la creazione del Terzo Polo, già cominciata da parecchi mesi, porterà a breve il risultato desiderato dando alla città una prospettiva che non sia populista, nazionalista o radicale, ma non solo nel confronto sui reali problemi, come nella migliore tradizione riformista e liberale, ma soprattutto sulle possibilità di sviluppo di un territorio antico come il nostro, che vanta grandi potenzialità dal punto di vista storico, naturalistico, produttivo e culturale. Sono sicuro che da maranese dara’ un contributo importante, pacato e ragionato alla crescita e alla risoluzione dei tanti problemi che affliggono la nostra terra.

Dario Vallone coordinatore Italia Viva Marano













