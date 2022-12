SOCCAVO: pretende che la madre lo porti a Cesenatico dove vive la ex. La picchia ma finisce in manette

143 Visite

23 anni e già una denuncia per atti persecutori. L’ex fidanzata aveva provato in tutti i modi a concludere in maniera pacifica quella relazione ma il giovane aveva continuato a perseguitarla.

Ieri pomeriggio il 23enne ha minacciato e insultato la madre convivente. Voleva che lo accompagnasse fino all’appartamento della ex, a Cesenatico. Al rifiuto della donna è scattata la violenza. Ha spinto con forza la madre contro una porta e le ha causato alcune ferite.

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti grazie alla segnalazione di un passante che aveva sentito urla strazianti.

Il 23enne è finito in manette, arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni. E’ ora in carcere.

Per la vittima contusioni guaribili in 7 giorni.













