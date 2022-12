Debiti, affidamenti senza gara, lavoratori non pagati: la prefettura di Latina revoca (finalmente) l’appalto ai centri dei familiari di Soumahoro

113 Visite

La prefettura di Latina “ha predisposto l’annullamento” dell’affidamento dei “Centri di accoglienza straordinaria (Cas) alla Aid e alla Karibu”, il consorzio e la cooperativa che fanno riferimento ad alcuni familiari del deputato Abubakar Soumahoro. Lo rende noto la Uiltucs, sottolineando che “l’intervento interessa solo l’appalto gestito dalla prefettura. Sono 13 – aggiunge il sindacato – i centri sul territorio cessati e riaffidati dall’ufficio territoriale del governo”.

Nei guai le coop della suocera di Soumahoro – E’ un nuovo colpo alle due coop, dopo la liquidazione coatta per la Karibu per troppi debiti e lo scioglimento per Aid per “irregolarità non sanabili” annunciati due giorni fa dal ministro delle Imprese Adolfo Urso. E si vanno sempre più delineando le posizioni dei protagonisti della vicenda.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS