Marano, disastro raccolta rifiuti: cittadino di via Gramsci scrive al prefetto di Napoli

Il sottoscritto Marsico Massimo, residente in Marano di Napoli alla via Gramsci nr 8

RICHIEDE CON IMMEDIATA URGENZA la rimozione dei rifiuti in via Gramsci a Marano di Napoli, nonché la pulizia dei marciapiendi, taglio dell’erba e pulizia dei tombini che in tale via non viene effettuato da oltre 1 anno.

In assenza di una immediata risoluzione a quanto segnalato si provvederà ad effettuare regolare denuncia presso le autorità competenti.

Distinti saluti

Massimo Marsico

(si allegano foto a testimonianza)













