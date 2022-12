Frana Ischia, il governo stanzia altri 10 milioni: stop alle cartelle esattoriali fino al prossimo giugno

84 Visite

Dieci milioni di euro che vanno ad aggiungersi ai due già stanziati subito dopo l’alluvione. È la rapida risposta del governo Meloni per risollevare Ischia a poco meno di una settimana dalla tragedia. Non solo nuovi fondi per gli interventi della Protezione civile nelle aree colpite dalla frana per rimettere in sicurezza il territorio di Casamicciola, ma Palazzo Chigi ha varato ieri in serata un nuovo decreto ad hoc con un pacchetto di misure che servirà a dare respiro agli ischitani anche in vista della prossima stagione turistica. Il decreto è stato votato all’unanimità.

Oltre all’ulteriore stanziamento di 10 milioni di euro, Palazzo Chigi ha sospeso per i cittadini di Casamicciola e Lacco Ameno i versamenti tributari, contributivi e il pagamento delle cartelle esattoriali, fino al 30 giugno 2023. Sospesi fino alla fine dell’anno anche i termini processuali, rinviate a dopo il 31 dicembre le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti, ad eccezione di alcune fattispecie, tra queste le «cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all’assegno di mantenimento, agli alimenti e all’assegno divorzile o ad obbligazioni alimentari». Posticipato alla fine del prossimo anno, infine, il termine per lo smantellamento dei tribunali distaccati.

Fonte Il Mattino













