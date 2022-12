ASIA, FIRMANO I PRIMI 200 NEOASSUNTI. IL 5 DICEMBRE LA CERIMONIA

57 Visite

Dalle ore 11:30 presso la Sala dei Baroni di Maschio Angioino, formalizzano l’assunzione i primi vincitori del recente concorso. L’occasione sarà spunto per il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e l’AU di Asia, Domenico Ruggiero, per fare un bilancio con la stampa delle attività svolte nel 2022.

Sigla del contratto per 200 vincitori (entro aprile entreranno in organico gli altri 300) del concorso Asia, il primo nella storia recente della municipalizzata napoletana che darà lavoro in totale a 500 unità di diverse età, genere ed esperienze lavorative, ma soprattutto, contribuirà a potenziare l’offerta dei servizi di igiene urbana.

Si terrà lunedì 5 dicembre, presso la Sala dei Baroni di Maschio Angioino, a partire dalle ore 11:30, la cerimonia che accompagnerà la sottoscrizione del contratto.

Nell’occasione, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, l’assessore all’ambiente Paolo Mancuso, l’AU di Asia Domenico Ruggiero, il capo del personale della municipalizzata Benino Maddaluno, il direttore affari generali Carlo Lupoli, terranno un incontro con la stampa per presentare il bilancio delle attività svolte dall’azienda nel corso del 2022 e illustrare le prospettive di medio termine.

A margine della cerimonia Asia assegnerà un riconoscimento ad un proprio dipendente che negli ultimi anni si è distinto per dedizione e impegno.













