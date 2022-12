Marano, viabilità: tensione alle stelle al secondo vico Vallesana. Proteste, rifiuti in strada, poi l’apertura del primo vico

238 Visite

Strade che si aprono, strade che si chiudono. Momenti di tensione e un Comune che non riesce a gestire la matassa. Al secondo vico Vallesana è rivolta, arrivano vigili e carabinieri: momenti di tensione, i residenti gettano i rifiuti in strada. I vigili, sentito il parere del vertice amministrativo, riaprono il primo vicolo, ma è una guerra tra i poveri: tra qualche ora o giorno si “incazzeranno” anche gli abitanti di quella strada e sarà di nuovo tutto come prima. Si chieda al governo di commissariare i commissari di Marano.













