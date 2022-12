Ischia, “nessuna scuola a rischio frana”: il dato fornito al ministero dell’Istruzione dai Comuni di Casamicciola e Lacco Ameno

Su quaranta scuole ischitane, riporta il portale “Tuttoscuola” citando una tabella in possesso del ministero, solo in sette casi le amministrazioni hanno segnalato la presenza di un vincolo idrogeologico: in nessuno nei due centri più colpiti. E tutto ciò nonostante l’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) già dal 2018 avesse classificato l’isola come ad alto rischio di dissesto i