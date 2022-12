542 Visite

Spiragli in vista per via Vallesana e i vicoli a ridossi? No. I vigili, insieme ai tecnici e operai comunali, stanno operando per il restringimento della carreggiata principale per interdiire il passaggio dei mezzi pesanti che si ingolfavano nei vicoli. Tutto qua, niente di trascendentale. Il nulla o quasi.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS