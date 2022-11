Rescigno (Commissione Anticamorra): campo rom Giugliano fuori legge

“Ho fatto un sopralluogo al campo Rom di Giugliano con il consigliere comunale Salvatore Onofaro di Qualiano, Gabriele Migliaccio, coordinatore cittadino della Lega di Giugliano e Teresa Frecciarulo. Da presidente della Commissione Anticamorra, lunedì chiederò al prefetto un incontro urgente per fare il punto anche sulla questione della sanità pubblica, mentre giovedì incontrerò a Roma al Viminale il sottosegretario agli interni on. Molteni. Non è possibile che lo Stato risulti impotente davanti a scenari simili di delinquenza”. Lo dichiara il presidente della commissione Anticamorra della Regione Campania Carmela Rescigno, consigliere regionale della Lega. “La mia – prosegue – sarà una battaglia per il ripristino della legalità e per difendere i proprietari onesti italiani dei terreni occupati. Un grazie alle forze dell’ordine che quotidianamente operano nella direzione del tentativo di ripristinare la legalità ma che purtroppo non hanno gli strumenti necessari per mettere fine ad un degrado umano e ambientale determinatosi da troppo tempo. È una vera e propria emergenza che attenzionerò al Governo”.