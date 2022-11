Marano, rifiuti e passaggio di cantiere degli operai. I rappresentanti di Lega e Fdi ricevuti dai commissari. “Vigilare su quanto sta accadendo”

140 Visite

I rappresentanti cittadini della Lega, Giovanni Licciardi e Teresa Frecciarulo, e di Fratelli d’Italia, Alfonso Pezzella e Teresa Giaccio, sono stati ricevuti oggi dalla triade commissariale alla guida del Comune a seguito della loro richiesta di porre chiarezza sulla delicata questione afferente la procedura – di cui all’art. 6 CCNL settore ambiente – relativa al prossimo passaggio di cantiere degli operatori ecologici, sulle modalità che hanno portato la ditta Tekra alla redazione dell’elenco dei dipendenti in forza presso la medesima e sui controlli eseguiti dall’Ente appaltante. Il dirigente del settore dell’apposito settore comunale, compulsato dai partiti e dal Prefetto Basilicata, si è impegnato ad inviare una missiva alla ditta subentrante, Green Line, che avrà il compito di verificare se ci sono i requisiti richiesti per ogni dipendente. Vigileremo sulla vicenda, su quanto sarà fatto dalla ditta e dal Comune in qualità di ente appaltante.

Nota stampa

Lega-Fdi Marano













