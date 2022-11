Manovra governo, cancellate le cartelle esattoriali sotto i mille euro

145 Visite

Un intervento di «tregua fiscale» per cittadini e imprese che in questi ultimi anni si sono trovati in difficoltà economica anche a causa delle conseguenze del Covid e dell’impennata dei costi energetici. Lo prevede la manovra approvata dal consiglio dei ministri.

L’intervento deciso dal governo guidato da Giorgia Meloni prevede la cancellazione delle cartelle esattoriali fino al 2015 che hanno un importo inferiore a 1.000 euro. Inoltre è prevista la rateizzazione dei pagamenti fiscali non effettuati nel 2022 senza aggravio di sanzioni e interessi per chi a causa dell’emergenza covid, caro bollette e difficoltà economiche non ha versato le tasse. È stata poi approvata una mini sanzione del 5% sui debiti del biennio 2019-2020, mentre la rateizzazione è fino a 5 anni.













