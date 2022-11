Marano, maltempo e disastri: i vigili del fuoco al lavoro nella zona del cimitero. Crolli in altre zone

75 Visite

Vigili in azione, con mezzi propri, per tagliare il grande albero caduto stamani, una cui parte rasenta in pratica un’abitazione della zona. Solo alla fine dell’intervento sarà riaperta l’arteria che costeggia il cimitero di via Vallesana. Non è l’unico crollo, purtroppo: analoghi casi si sono registrati in via Borsellino e in piazzetta Libera. Alberi crollati e, come se non bastasse, ennesimo intoppo all’impianto idrico di via San Rocco.













