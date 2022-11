Marano, spedizione punitiva in via Falcone: proseguono le indagini. “Giovani vicini ai clan di Mugnano e Melito”

129 Visite

Gli autori del raid avvenuto alcuni giorni fa a Marano, nella centralissima via Falcone, cuore della movida cittadina, sono ritenuti contigui agli ambienti della criminalità organizzata, in particolare al clan Amato-Pagano, egemone tra Mugnano e Melito. Diversi giovani fecero irruzione all’esterno di due note attività commerciali. Una spedizione in piena regola per punire alcuni giovani di Marano, “colpevoli” di aver lanciato pietre contro alcune autovetture che transitavano in zona. Gli autori del raid avrebbero malmenato alcune persone, seminando il panico tra i presenti. Indagini seguite dai carabinieri di via Nuvoletta.













